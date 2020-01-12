Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasında dün heyecan doruktaydı. Yarışmacı bir soru da takılınca izleyicilerde cevabı hemen internetten araştırdı. İşte o soru ve cevabı...

Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatradır? Sorusu Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına damga vurdu. Doğru cevap ise "Yedinci" olan yani D şıkkıydı.