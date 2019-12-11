'Judy' İKSV Galaları'nda

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İKSV Galaları’nda Renée Zellweger’in sinema ve sahnenin en büyük efsanelerinden Judy Garland’a hayat verdiği Judy, vizyona çıkışından önce, 19 Aralık Perşembe 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda gösterilecek.

Judy Garland’ın Londra’ya yerleştikten sonraki parlak olduğukadar zorlayıcı ve tüketici son günlerini anlatan Judy’nin yönetmeni Rupert Goold. Filmin oyuncu kadrosunda performansıyla göz kamaştıran Renée Zellweger’in yanı sıra Rufus Sewell, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Michael Gambon ve Judy Garland’ın kızı Liza Minnelli rolünde Gemma-Leah Devereux yer alıyor.

Judy, çocuk yaşta ünlü olan, Oz Büyücüsü’yle yıldızı parlayan, “Somewhere Over the Rainbow” şarkısı hâlâ söylenen, Hollywood tarihinin en büyük müzik yıldızı Judy Garland’ı sahnedeki benzersiz başarısı, müthiş esprilerinin yanında kişisel trajedisiyle beyazperdeye taşıyor.

Judy, Atlanta Eleştirmenler Birliği, Britanya Bağımsız Sinema Ödülleri (BIFA),Hollywood Film Ödülleri, Los Angeles Online Eleştirmenler Birliği ve Palm Springs Film Festivali’nde Renée Zellweger’e En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü getirdi. Zellweger filmdeki oyunuyla geçtiğimiz günlerde Altın Küre Ödülleri'nde Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne de aday oldu.

Judy, Türkiye’de 3 Ocak’ta gösterime girecek.