Judoda Macaristan'da kazanılan 2 altın madalya moralleri yükseltti

Federasyon Başkanı Huysuz, Budapeşte Grand Slam'da milli sporcular Vedat Albayrak ile Kayra Sayit'in altın madalya kazanmalarını AA muhabirine değerlendirdi.
Milli judocuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde haziran ayından sonra İstanbul, Erzurum ve Antalya'da düzenledikleri kamplarda çok iyi hazırlandıklarını belirten Başkan Huysuz, "Budapeşte Grand Slam müsabakaları öncesi, pandemi döneminde olimpik kadronun hazırlık kamplarında yaptığı antrenmanların karşılığını kazanılan madalyalarla elde ettik. Moral ve motivasyonumuzu yükselttik." dedi.
Başkan Huysuz, Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Kovid-19 pandemi tedbirleri doğrultusunda ara verilen ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota puanı kazandıran müsabakalara 8 aylık aradan sonra Budpeşte Grand Slam ile dönüş yaptıklarını söyledi.
Bu organizasyonda toplam 14 milli judocu ile Türkiye'yi temsil ettiklerini kaydeden Sezer Huysuz, "Judocularımız haziran ayından sonra ilk kampa İstanbul'da girdiler, sonra Erzurum Palandöken'de ve ardından Antalya'daki çalışmalarıyla mart, nisan ve mayıs aylarındaki süreci çok iyi telafi ettiler, iyi bir kamp dönemi geçirdiler. Kondisyon ve fiziki durumları, moral ve motivasyonları bu grand slam öncesi de yeterli vaziyete geldi. Kamplardaki çalışmanın karşılığını Budapeşte'de iki altın madalya ile sonuçlandırdık ve katılan ülkeler genel sıralamasında üçüncü olduk." diye konuştu.
- "Budapeşte pozitif bir gösterge oldu"
Budapeşte Grand Slam'da Türkiye'ye ilk altın madalyayı erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak'ın, ikinci altın madalyayı ise kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit'in kazandırdığını hatırlatan Sezer Huysuz, "Budapeşte'de tatami heyecanı judocuların rakipleriyle yaptıkları karşılaşmalarda performanslarını yeniden tartma ve moral bulma yönünden pozitif bir gösterge oldu." dedi.
Başkan Sezer Huysuz, "Pandemi sürecinde 8 aylık aranın ardından 2 altın madalya ile dönüş yapmamız bizi mutlu etti. Tüm judocularımızı kazandıkları olimpik puan ve ülke kotasına yaptıkları katkılardan dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonra IJF'nin belirleyeceği maç takvimine göre hazırlık ve çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde değerlendirmede bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!