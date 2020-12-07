Adana'da 'judocu nine' olarak tanınan Ayten Alataş (82),koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yüreğir ilçesinde oturan Ayten Alataş, judo yapan torunu Ayşe Begüm Türk'ü 2 yıl önce spor salonuna götürüp getirirken, bu spora merak saldı. 'Sporun yaşı yoktur' diyerek, 80 yaşında judo antrenmanlarına katılan Alataş, 2 yıl boyunca eğitim aldı.

Şalvarının üzerine giydiği judo kıyafetiyle kısa sürede tanınan Alataş, koronavirüse yakalandı. Hastanede tedaviye alınan Alataş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ayten Alataş'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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