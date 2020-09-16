Salgın sürecinde bahçesiyle meşgul olduğunu anlatırken bebek haberini de veren Law, şunları söyledi:





“Bahçeme aşık oldum. Bir bahçem olduğu için ne kadar şanslı olduğumu fark ettim. En güzel ilkbaharı yaşadık. Bu çılgınlık içinde tek mutluluk verici şeydi. Mor salkımlarıma karşı takıntılı hale geldim. Onların büyümesini seyrettim. Şu anda onlardan daha fazla takıntılı olduğum bir şey yok hayatımda. Ve her şeyin üstünde, bir bebeğim oldu.”