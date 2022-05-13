Atletico Madrid'in eski futbolcusu Juanfran, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu ziyaret etti.

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun Atletico Madrid'de futbol oynadığı dönemden takım arkadaşı Juanfran, kulübümüzü ziyaret etti.

İspanyol eski futbolcu, teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ile fikir alış verişinde bulundu"