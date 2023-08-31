Juan Mata'ya sürpriz teklif
Marca'nın haberine göre, Galatasaray'da bir sezon geçirdikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Juan Mata'ya Japonya'dan transfer teklifi yapıldı. İşte detaylar
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Son olarak Galatasaray forması giyen Juan Mata'ya flaş bir teklif geldi.
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İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, sarı-kırmızılılarda bir sezon geçirdikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Juan Mata'ya Japonya'dan transfer teklifi yapıldı.
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Andreas Iniesta ve David Villa'nın da bir dönem formasını giydiği Vissel Kobe, boşta olan 35 yaşındaki Juan Mata'ya sözleşme teklifi yaptı.
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Japon ekibi transfer görüşmelerinde ciddi bir teklifle masaya otururken, Mata da transfere sıcak bakıyor.
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İki taraf arasındaki görüşmelerin kısa bir süre için tamamlanarak resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile ligde şampiyonluk yaşama başarısı gösteren Mata, çıktığı 16 lig maçında 3 gol ve 1 asist üretmişti.
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