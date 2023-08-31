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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Juan Mata'ya sürpriz teklif - Galatasaray Haberleri

        Juan Mata'ya sürpriz teklif

        Marca'nın haberine göre, Galatasaray'da bir sezon geçirdikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Juan Mata'ya Japonya'dan transfer teklifi yapıldı. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 11:30 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:30
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          Son olarak Galatasaray forması giyen Juan Mata'ya flaş bir teklif geldi.

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          İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre, sarı-kırmızılılarda bir sezon geçirdikten sonra sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Juan Mata'ya Japonya'dan transfer teklifi yapıldı.

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          Andreas Iniesta ve David Villa'nın da bir dönem formasını giydiği Vissel Kobe, boşta olan 35 yaşındaki Juan Mata'ya sözleşme teklifi yaptı.

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          Japon ekibi transfer görüşmelerinde ciddi bir teklifle masaya otururken, Mata da transfere sıcak bakıyor.

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          İki taraf arasındaki görüşmelerin kısa bir süre için tamamlanarak resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

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          Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile ligde şampiyonluk yaşama başarısı gösteren Mata, çıktığı 16 lig maçında 3 gol ve 1 asist üretmişti.

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