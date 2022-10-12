David De Gea konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İki harika meslektaşım ve her şeyden önce dostlarımın ortak olmasından dolayı çok mutluyum. Her ikisinin de espora pozitif değerler kazandıracağını biliyorum." dedi.

Juan Mata ise yeni ortaklıkla ilgili şunları söyledi, "Bu maceranın bir parçası olmaktan çok mutluyum ve bunu David De Gea ile yaptığım için daha çok heyecanlıyım. Burası benim için yeni bir dünya ve bu sektörü gerçekten öğrenmek istiyorum."

Bruno Fernandes ise açıklamasında, "Espor, rekabet etmenin yeni bir yolu ve bu beni motive ediyor. David'in, Rebels'in maçlarını takip ettiğini ve keyif aldığını görüyordum. Şimdi bu projenin bir parçası olarak onunla birlikte olacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. NTV Spor'un aktardığına göre Rebels Gaming, geçtiğimiz yılın kasım ayında David De Gea'nın yatırımıyla kuruldu.