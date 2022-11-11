Alışveriş turu

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Futbolcu Juan Mata, dün Etiler'de objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz hafta sonu Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Mata, kendisini alışverişe attı.

Bir süre mağazaları dolaşan Galatasaraylı futbolcu, keyifli halleriyle dikkat çekti.