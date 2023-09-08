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JPMorgan, Türkiye'nin 2024-2026 için açıkladığı orta vadeli ekonomik programda yer alan makro projeksiyonların gerçekçi bulduklarını açıkladı.

Banka yayınladığı raporda , "Destekleyici maliye politikasının, seçimlerin, ekonomide beklenen bozulmayı ele almak için daha sıkı para politikası gerektirmesi 2023'ün son çeyreği ve 2024'ün ilk çeyreğindeki enflasyon ve cari işlemler görünümünü etkileyecektir. Bu nedenle 2023'ün geri kalanında her PPK toplantısında 250 baz puanlık artış yönündeki beklentimiz yerine Eylül ve Ekim aylarında önden yüklemeli faiz artışları bekliyoruz ve her toplantıda 500 baz puanlık artışlar öngörüyoruz" dedi.