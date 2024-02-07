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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam JPMorgan Chase 500'den fazla yeni şube açacak - İş-Yaşam Haberleri

        JPMorgan Chase 500'den fazla yeni şube açacak

        ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase, üç yıl içinde 500'den fazla yeni şube açacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 08:18 Güncelleme: 07.02.2024 - 08:18
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        JPMorgan Chase 500'den fazla yeni şube açacak
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        ABD'nin en büyük bankaları arasında olan JPMorgan Chase'den yapılan açıklamada, ülke çapında daha fazla müşteriye ve topluluğa makul fiyatlı ve uygun finansal hizmetler sunmak için 2027'ye kadar 500'den fazla yeni şube açılacağı ve 3 bin 500 personelin işe alınacağı duyuruldu.

        Düşük - orta gelirli kesimler ve geleneksel bankacılık hizmetlerine çok az erişimi olan kırsal topluluklar da dahil olmak üzere birçok yeni pazara girileceği bilgisi verilen açıklamada, Boston, Charlotte, Minneapolis ve Philadelphia gibi yerlerde genişlemeye devam edileceği aktarıldı.

        Açıklamada, milyarlarca dolarlık bu planın, inşaat, devam eden toplumsal yatırımlar ve istihdam yoluyla yerel ekonomik büyümeye katkıda bulunacağı ifade edildi.

        JPMorgan Chase'in kıtasal ABD'deki 48 eyaletin tamamında şubesi bulunan tek banka olduğu belirtilen açıklamada, Bankanın son 5 yılda şube sayısını 650'den fazla artırdığı vurgulandı.

        Açıklamada, son genişleme planı da tamamlandığında, JPMorgan Chase'in 2018'den itibaren 1100'den fazla şube ve 10 bin 500'den fazla istihdam artışı sağlayacağı kaydedildi.

        Bankanın yeni şubeler eklemenin yanı sıra mevcut lokasyonları da yenilemeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, üç yıl içinde yaklaşık 1700 şubenin yenileneceği ve böylelikle 2021'den bu yana yenilenen toplam şube sayısının 3 bine çıkacağı kaydedildi.

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