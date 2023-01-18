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Joventut Badalona - Frutti Extra Bursaspor: 83-82 (MAÇ SONUCU)

Frutti Extra Bursaspor, 7Days EuroCup A Grubu'ndaki 11. maçında deplasmanda İspanya'nın Joventut Badalona takımına 83-82 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar 5. yenilgisini aldı.

Giriş: 18.01.2023 - 01:01 | Güncelleme: ABONE OL
Joventut Badalona - Frutti Extra Bursaspor: 83-82 (MAÇ SONUCU)
AA

Frutti Extra Bursaspor, 7Days EuroCup A Grubu'ndaki 11. maçında deplasmanda İspanya'nın Joventut Badalona takımına 83-82 yenildi.

Barselona kentindeki Palau Olimpic De Badalona'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Frutti Extra Bursaspor, 22-20 üstün bitirdi.

İlk devreyi 37-33 önde tamamlayan ev sahibi ekip, final periyoduna 8 sayılık (58-50) skor avantajıyla girdi.

Son çeyrekte 12 sayı (68-56) geriye düşmesine rağmen farkı kapatmayı başaran Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in basketiyle maçın bitime 6 saniye kala skora denge getirdi: 82-82.

Joventut Badalona, bitime 1,5 saniye kala Andres Feliz'in serbest atıştan attığı basketle karşılaşmayı 83-82 kazandı.

Bu sonuçla Joventut Badalona grupta 7. galibiyetini elde ederken, Frutti Extra Bursaspor 5. mağlubiyetini yaşadı.

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