Palau Belediyesi Spor Salonu nda oynanan m\u00fccadeleye iyi ba\u015flayan Dar\u00fc\u015f\u015fafaka Tekfen, ilk \u00e7eyre\u011fini 22-19 \u00f6nde kapatt\u0131\u011f\u0131 m\u00fccadelenin devre aras\u0131na da 38-36 \u00f6nde girdi. \u0130ki tak\u0131m\u0131n birbirine \u00fcst\u00fcnl\u00fck kurmakta zorland\u0131\u011f\u0131 \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc periyot 61-60 Dar\u00fc\u015f\u015fafaka Tekfen \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcyle ge\u00e7erken, son periyotta daha organize h\u00fccumlar yapan Joventut Badalona, m\u00fccadeleden 85-82 galip ayr\u0131ld\u0131. \u0130spanya temsilcisinde Xabi Lopez Arostegui 17 say\u0131yla ma\u00e7\u0131n en skoreri olurken, Dar\u00fc\u015f\u015fafaka Tekfen de ise Johnathan Hamilton 16 say\u0131 \u00fcretti. C Grubu nda ilk yenilgisini alan Dar\u00fc\u015f\u015fafaka Tekfen, averaj fark\u0131yla liderli\u011fini s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. Joventut Badalona ise ikinci galibiyetini alarak ikinci s\u0131raya y\u00fckseldi. \u00a0