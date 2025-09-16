Jota Silva hazırlanıyor!
Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva, siyah-beyazlı takımla idmanlara başlarken, Göztepe karşısında kadroda olması bekleniyor.
Beşiktaş'ın yeni transferi Jota Silva takımla çalışmalarını sürdürüyor.
Başakşehir maçını tribünden takip eden Portekizli futbolcu, idmanlara başladı.
Sergen Yalçın'ın verdiği program doğrultusunda eksiklerini de kapatan 26 yaşındaki futbolcunun İzmir deplasmanında kadroda olması bekleniyor.
Orta alanda ciddi eksikleri bulunan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyunun gidişatına göre Jota'ya da şans verebileceği öğrenildi.
Beşiktaş'ın Nottingham Forest'tan transferin son günlerinde kiraladığı Jota, geçtiğimiz cuma sabahı İstanbul'a gelmişti.
Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atan Jota, 1 yıl kiralık olarak forma giyecek.
Jota için İngiliz ekibine 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ödenirken 17 milyon Euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu bulunuyor.