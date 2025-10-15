Habertürk
        Jota Silva'dan "bireysel" hamle! - Beşiktaş Haberleri

        Jota Silva'dan "bireysel" hamle!

        Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Jota Silva'dan performansını yükseltmek için hamle geldi.

        Giriş: 15.10.2025 - 11:26 Güncelleme: 15.10.2025 - 11:26
        Jota Silva'dan "bireysel" hamle!
        Beşiktaş'ın Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Jota Silva, bireysel antrenörünü İstanbul'a getirdi.

        Portekizli futbolcunun 5 yıldır çalıştığı özel antrenörü, performansını artırmak için sezon boyunca onunla olacak.

        Bireysel çalışmalarını artıran Jota'nın maçların ardından kaslarının toparlanmasını hızlandırmak için de özel ekipmanlar edindiği aktarıldı.

        Fizik gücüne önem veren 26 yaşındaki futbolcu, ilerleyen maçlarda 11'e yerleşmenin planlarını yapıyor.

        Beşiktaş'ta 64 dakika süre alan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun 1 golü bulunuyor.

        Siyah-beyazlılar, Jota'yı yaz transfer döneminin sonlarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan kiralamıştı.

        Jota'nın kiralama bedeli 2.5 milyon Euro olurken zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ise 17 milyon Euro oldu.

