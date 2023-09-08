Jota gelişmesi! Al Ittihad serbest bırakıyor!

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad geçtiğimiz ay, Celtic forması giyen Jota'yı 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Celtic'ten Al-Ittihad'a transfer olan Jota'nın Körfez macerası istediği gibi gitmiyor.

SÖZLEŞMESİ DONDURULACAK

Luiz Felipe transferiyle 8 kişilik yabancı kontenjanını aşan Al-Ittihad, 2 ay önce Celtic'ten 30 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Jota'nın lisansını dondurmayı düşünüyor.

TÜRK TAKIMLARI DEVREYE GİREBİLİR

24 yaşındaki Portekizli sol kanat oyuncusu Jota’nın sözleşmesininin feshedilmesi durumunda Türk takımlarının devreye gireceği iddia ediliyor.

Jota’nın da ocak ayına kadar boşta kalmamak için gelen tekliflere olumsuz cevap vermeyeceği tahmin ediliyor.

Celtic'e önce kiralık, sonrasında ise bonservisi ile katılan 24 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, yeşil beyazlı forma ile çıktığı 83 maçta 28 gol ve 26 asistlik performans sergilemişti.