Joshua King ilk golünü kaydetti

Müsabakanın 8. dakikasında Ferdi’nin pasına hareketlenen King, kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta takımını 1-0 öne geçirirken sarı-lacivertli formayla ilk kez golle tanışmış oldu.

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