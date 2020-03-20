"BUNU YENECEĞİZ"

Birkaç gün önce bir video paylaşan Gad, "Bir saniye ağladım" diyerek sevenlerine şu şekilde seslendi:

Bunu tek başıma yaptım. Ama düşündüm ki şu anda çok fazla belirsizlik yaşıyoruz. Bunu yeneceğiz. Duygusalım, çünkü çocuklarımız günlük hayat tarzlarından mahrum kaldı.

Bütün bunların neden bu kadar çabuk olup bittiğini anlayamayacaklar. Ama, sizin orada gün içinde yaptığınız olağanüstü şeylerden dolayı da duygusalım.