Josephine Skriver anne oldu
Josephine Skriver, bebeğini dünyaya getirdi. Dünyaca ünlü Danimarkalı model, kızının adını ve fotoğrafını paylaştı
- 1
Sevgilisi Alexander DeLeon ile geçtiğimiz yıl nisan ayında Meksika'da hayatlarını birleştiren Josephine Skriver'dan müjdeli haber geldi. Ünlü model, bebeğini kucağına aldığını duyurdu.
- 2
Anne olmanın sevincini yaşayan Josephine Skriver, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Kızına Aurora James adını verdiğini belirten Skriver, siyah-beyaz efektli bu fotoğrafını yayınladı.
- 3
Eşiyle objektif karşısına geçen Skriver, "Kızımızı birlikte büyütmek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuşmuştu.
-
- 4
Ayrıca ünlü model, hamilelik haberini, "2+1" sözleriyle duyurmuştu.
Fotoğraflar: Instagram