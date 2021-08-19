Borrell'den yeni ''jeopolitik güç dengeleri'' uyarısı

AA

Borrell, Avrupa Parlamentosunun (AP) Dış İlişkiler ve Kalkınma Komitelerinin Afganistan konulu olağanüstü oturumunda yaptığı konuşmada, ülkedeki durumu "felaket ve kabus" olarak niteledi.

Afganistan'daki ilk hedef El Kaide ile mücadele olsa da daha sonra odağın modern bir devlet inşa etmeye döndüğüne dikkati çeken Borrell, Biden'ın devlet inşasının hiçbir zaman asıl hedef olmadığı yönündeki söylemine atıfta bulundu ve "Bu tartışılır." dedi.

BORRELL: ULUS DEVLET İNŞASINDA BAŞARISIZ OLDUK

"Afganistan'da bir devlet inşa etmek için çok şey yaptık." diyen Borrell, bugün gelinen noktada "bir başarısızlıkla karşı karşıya kalındığına ve hatta hedefin bu olmadığının dahi söylendiğine" işaret etti.

Borrell, "Bu ulus inşası operasyonundan öğrenecek çok ders var." ifadelerini kullanarak sadece ABD'nin son 20 yılda günlük olarak 300 milyon dolar harcadığını söyledi.

106 AFGAN AİLESİ İSPANYA'NIN BAŞKENTİNE ULAŞTI

Taliban'ın iktidarı ele geçirmesi konusunda istihbarat başarısızlığı yaşandığını söyleyen Borrell, AB için çalışan 106 Afgan ve ailesinin tahliye edilerek İspanya'nın başkenti Madrid'e ulaştığını belirtti.

Borrell, 300 kişi ve ailesinin ise Kabil'de havaalanında halen beklediğini dile getirdi.

En fazla sayıda Afgan'ı kurtarmanın "ahlaki sorumluluk" olduğu vurgulayan Borrell, hepsini almanın ise mümkün olamayacağını kaydetti.

DEĞİŞEN JEOPOLİTİK DENGELER: ÇİN VE RUSYA'NIN ETKİSİNE KARŞI UYARI

AB Yüksek Temsilcisi, Çin'in halihazırda Taliban'ı tanıdığını, Rusya'nın da tanıyacağını, iki ülkenin de varlığını artıracağını belirterek bunun jeopolitik güç dengesini değiştireceğini ifade etti.

"Durumun yeni jeopolitik sonuçlarıyla baş etmek için diplomatik kapasitemizi artırmalıyız ve aynı fikirdeki ülkelerle, özellikle ABD ve İngiltere ile birlik içinde olmalıyız." diyen Borrell, Orta Asya'nın AB için daha önemli bir coğrafya haline geleceğini, bölge ülkeleriyle daha yakından çalışılacağını kaydetti.