Josef'ten Galatasaray göndermesi

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ve Çaykur Rizespor, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım ikinci yarıda 2 kez penaltı kazandı.

Galatasaray'ın kazandığı 2. penaltıda Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Twitter hesabından mesaj paylaştı.

Tecrübeli oyuncu, "Sadece Brezilya'da futbolun utanç verici olduğunu düşünüyordum." paylaşımında bulundu ancak paylaşımını hemen sildi.