Josef'ten Beşiktaş kararı!

Josef de Souza gelecek sezon da Beşiktaş forması giymek istiyor.

Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu, siyah beyazlı takımda 3 kupa kazandı. Forma giydiği 86 maçta 8 gol atan Souza, 4 de asist yaptı.