Josef ile Montero tatlıya bağladı

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçında Josef de Souza ve Montero, Montero'nun kırmızı kartından sonra tartışma yaşamış, araya giren diğer oyuncular ikiliyi ayırmıştı.

Kısa süreli gerginliğin ardından, maç sonrası ikili barış pozu verdi.

Josef de Souza, maçın ardından Montero ile birlikte olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda "Sahada olan her şey sahada kalır. Bazen kazanma isteğimiz bizim kendimizi kaybetmemize yok açıyor. Ama inanın her şey takımın iyiliği için. Peki ya sonra? Sonra sarılıyoruz ve devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

MONTERO'DAN DA PAYLAŞIM GELDİ

Montero ise paylaşımında, "Sarı kartım varken ikinci sarı kartı görüp takımımı 10 kişi bırakarak hata yaptım, çok özür dilerim. Bir daha olmayacak. Çok üzgünüm çünkü her maç canımı dişime takıyorum. Sizi seviyorum. Haydi Beşiktaş." ifadelerini kullandı.