Brezilya'nın Rio şehrinde ailesi ile tatilini yapan Brezilyalı futbolcu, İstanbul'u ve Beşiktaş'ı özlediğini, ligin başlaması için sabırsızlandığını belirterek açıklama yaptı. Geride kalan sezonun bir değerlendirmesini yapan Josef, "Üç kupalı sezondan sonra bu yıl beklentilerin uzağında kaldık. Takım olarak zirve havasından erken uzaklaşınca bunu toparlamak gerçekten zor oldu. Önümüzdeki sezon Avrupa hedefimiz olmadığı için sadece lige konsantre olacağız. Avrupa'da olamama eksiğimizi avantaja dönüştürmek zorundayız" diye konuştu.
Yeni sezon öncesi sıkı bir şekilde çalıştığını ve sezona hazır olacağını aktaran Brezilyalı oyuncu, "Uzun bir sezondan sonra Brezilya'da tatilimi sürdürüyorum. Kariyerim boyunca tatille birlikte çalışmalarımı da sürdürmeye gayret ettim. Ancak belki de ilk kez kendimi şimdiden bu kadar zorlamak ve daha çabuk hazır hale gelmek için bir motivasyon hissediyorum. Her gün taraftarımızın daha çok hissettiğim desteği beni bu noktaya taşıdı, onlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
"İKİNCİ VATANIMIN MİLLİ TAKIMINDA OYNAYABİLMEK, FUTBOL HAYATIMIN EN BÜYÜK HAYALLERİNDEN BİR TANESİ"
Türkiye Milli Takımı'nda oynamanın en büyük hayallerinden biri olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Türkiye'de 6 yılımı geride bıraktım. Kariyerimin en güzel günlerini Türkiye'de yaşadım. Artık kendimi Brezilyalı olduğum kadar Türk gibi hissediyorum. Eşim ve çocuklarım için de aynı şey geçerli. 4'üncü çocuğumuzun doğumu da Aralık ayında 2'nci vatanımda olacak. Geçmişte pek çok örneği olduğu gibi ben de bu hislerimi resmiyete döküp Türk vatandaşlığı almak istiyorum. 2'nci vatanımın milli takımında oynayabilmek ise futbol hayatımın en büyük hayallerinden bir tanesi. Umarım hayallerimi gerçekleştirebilirim. Ben ve ailemin bu onuru yaşamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
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