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Yeni sezon öncesinde kaptanlık pazubandını alan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, siyah-beyazlı ekibin Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir kamp döneminden geçtiklerini belirten Josef, bu çalışmanın meyvesini sezon içinde alacaklarını söyledi. Herkesin gerekli fedakarlığı gösterdiğine dikkat çeken tecrübeli futbolcu; "Çok çalışıyoruz. Ben kariyerimde futbola oynamaya başladığımdan beri hiçbir hazırlık kampında bu kadar fazla idman yaptığımı, çalıştığımı hatırlamıyorum ki bu çok iyi bir şey. Gerek hocalarımız gerek futbolcular hepimiz fedakarlık yapıyoruz. Bu fedakarlığın, çok çalışmanın, yoğun çalışmanın meyvesini de sezon başlayınca alacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Şu an takımla beraberiz. Yeni arkadaşlarımızda geliyor. Bazı arkadaşlarımız da gelecektir aramıza. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Birbirimizle vakit geçiriyoruz ve idmanlarda iyi çalışıyoruz. Dediğim gibi meyvesini de alacağız." şeklinde konuştu.

"3-4-3 İLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Teknik direktör Valerien Ismael'in tercih ettiği 3-4-3 dizilişiyle şampiyon olacaklarını aktaran Josef, "Kesinlikle bence biz bu sistemle en iyi yerde bitiririz ligi ki o da şampiyonluk. Sistemi iyi anlamamız, iyi çalışmamız lazım. Bu sistemle şampiyon oluruz. Hocamız geçen sezon, ligin sonlarında geldi. Son zamanlarda geldiği için bu sistemi, onun çalışma prensiplerini oturtmamız için yeterli zamanımız yoktu. Fakat şimdi hocamızla beraber ciddi anlamda çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Hocamızın bu sistem özelinde bizden istediklerini iyi anlıyoruz ve bunları sahaya iyi yansıtıyoruz. İdmanlar özelinde söylüyorum. Bu sisteme adapte oluyoruz. Kesinlikle biz bu sistemle, bu sene şampiyon olacağız ve kupayı alacağız" diye konuştu.

"KAPTANLARDAN BİRİ OLMAK ONUR"

Siyah-beyazlı ekipte kaptanlık görevine getirildiği için onur duyduğunu söyleyen 33 yaşındaki orta saha, "Yani benim için aslında kaptanlık pazubandı yalnızca bir detay. Çünkü benim futbol karakterim; gençken de her zaman, oynadığım her takımda, soyunma odasında, sahada takım arkadaşlarımı sürekli motive etmek; savaşmaları, sahada işleri yoluna koymaları için her zaman onlarla konuşmaktı. Bu yüzden ben kendimi hep kaptan gibi hissediyorum zaten. Ancak tabii ki Beşiktaş'ın bu onuru bana vermesi dolayısıyla da müteşekkirim, teşekkür ediyorum. Atiba gibi Necip gibi kulübün değerli simge isimleriyle birlikte, kaptanlardan biri olmak benim için büyük bir onur. Ciddi anlamda mutluyum" dedi.

"DERBİLERDE BİR TEK BEŞİKTAŞ'A GOLÜM YOK"

Derbilerde attığı goller hakkında düşüncelerini açıklayan Josef de Souza, "Bu konuda Tanrı bana gerçekten yardım ediyor. Bu anlamda çok müteşekkirim, sürekli şükrediyorum. Çünkü Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a gol attım. Fenerbahçe'de oynarken de. Ancak Beşiktaş'a gol atmadım. Beşiktaş'a karşı golüm yok. Başakşehir'e de gol attım. Bu yüzden ciddi anlamda bu konu benim için çok önemli bir detay. Tanrının bana bir lütfu diyeyim bunun için. Tabi ki derbilerde gol atmak çok önemli. Derbiler önemli detaylar. Yani ligin ciddi anlamda zevkini arttıran maçlar. O yüzden derbide gol attığım için hep şükrediyorum tanrıya" diye konuştu.

"40-50 BİN KİŞİNİN SUSTUĞUNU GÖRMEK FARKLI BİR DUYGU"

Brezilyalı futbolcu iç saha mı yoksa deplasman derbilerinde mi gol atmanın önemli olduğu sorusuna "Yani ikisi de tabi çok güzel ama bence deplasmanda gol atmak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon gibi deplasmanlarda gol atıp 40, 50 bin kişinin sustuğunu görmek, onlar susarken sevinçle bağırmak ve golü kutlamak ciddi anlamda çok değerli bir şey. Tabi ki kendi taraftarlarımızın önünde gol attığımdaki o Coşkuyu da hissetmek benim için çok önemli ama deplasmanda atıp taraftarların sustuğunu görmek çok farklı bir duygu" diye cevap verdi.

"GEÇEN SEZON YAPAMADIĞIMIZI BU SEZON YAPACAĞIZ"

Son olarak yeni sezon öncesinde Beşiktaşlı taraftarlara mesajı sorulan tecrübeli yıldız, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bizi desteklemelerini istiyorum. Zaten bu konuda onlara hiçbir şey diyemiyorum, inanılmazlar. Geçen sene ne kadar başarısız olsak da stadyumu sürekli doldurdular. Onlarsız bir şey düşünemiyorum. Onlar olmasaydı geçen yıl ligi çok daha kötü bir durumda bitirebilirdik. Bu sene şundan emin olsunlar kendi adıma da takımım adına da söylüyorum. Sahada savaşan, her şeyini veren bir Beşiktaş görecekler. Bu yüzden bu sene bizi desteklemeye devam etsinler. Onlara geçen sezon yaşatamadığımız mutluluğu, sevinci bu sezon yaşatacağımızın sözünü veriyorum. Onlar için savaşacağız."