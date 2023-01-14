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Josef de Souza: Fedakarlık yaparak oynuyorum

Beşiktaş'ın Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçta galibiyet sayısını atan Josef de Souza, karşılaşma sonrası yaşadığı sakatlıklardan dert yandı.

Giriş: 14.01.2023 - 18:54 | Güncelleme: ABONE OL
Josef de Souza: Fedakarlık yaparak oynuyorum
HABERTURK.COM

Konyaspor'a karşı oynamanın zor olduğunu söyleyerek maçı değerlendiren Josef de Souza, "Maça da deyim yerindeyse 1-0 geri başladık. Maçı çevirmek kolay değildi. Savaştık, maçı da son dakikada olsa da kazandık. Takımı tebrik ediyorum. Çalışmamızın karşılığını aldık. En iyi oynadığımız maçlardan biri değildi ama sonuna kadar savaştık ve mükafatı aldık" dedi.

Gol sonrası Beşiktaş amblemini öperek taraftara koştuğunun hatırlatılması üzerine Brezilyalı, "Taraftarlara teşekkür ettim. Bu sezon zor bir dönemden geçiyorum. Sürekli sakatlıklar yaşıyorum. Ara veriyorum. Bugün de aslında zorlanarak oynadım. Dizimde ödem var. Bazen geçiyor ama beni ağrılarla oynatmamaya devam ediyorum. Bu yüzden herkesin gördüğü %100 Josef'i gösteremiyorum. Bu sakatlık herkesin gördüğü bildiği performansı göstermemi engelliyor. Sürekli fedakarlık yaparak oynadığımı bazıları bilmiyor. Bu ödem beni bazı konularda zorlayabiliyor. En iyi şekilde oynamak istiyorum. Taraftara gerçekten teşekkür ediyorum. Umarım çok iyi olacağım" ifadelerini kullandı.

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