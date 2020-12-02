Fenerbahçe'yi 15 yıl sonra Kadıköy'de yine 4-3'lük skorla mağlup ederek hasrete son veren Beşiktaş'ta derbinin en başarılı isimlerinden birisi de Josef de Souza'ydı... Geldiğinden bu yana mücadeleci oyunuyla siyah-beyazlılara orta sahada büyük dinamizm getiren Brezilyalı futbolcu, ikinci Türkiye serüvenindeki ilk derbisini eski takımına karşı oynarken büyük maçlardaki başarılı istatistiklerine bir yenisini ekledi.

SADECE 1 KEZ KAYBETTİ

Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Süper Lig'de Fenerbahçe ile 3 sezonda 16, Beşiktaş'la ise 1 derbiye çıkan Sambacı, bu maçlarda sadece 1 mağlubiyet yaşarken 9 galibiyet ve 7 beraberlik gördü. Bu süreçteki tek yenilgi 2017-18 sezonunun ikinci yarısında Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği mücadele oldu. Sarı-lacivertlilerde de derbilerde fark yaratan Josef, Galatasaray ve Trabzonspor filelerini havalandırmıştı.

TARİHE TANIKLIK ETTİ

Fenerbahçe'den Arabistan'a transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, 2 sezonluk aranın ardından Beşiktaş formasıyla Türkiye'ye dönerken ilk derbisinde eski takımına karşı asist yapıp 4-3'lük tarihi bir galibiyete tanıklık etti.

İşte Josef'in Süper Lig'deki derbi karnesi:

2015-2016

Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-0

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-0

Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-4

2016-2017

Fenerbahçe - Galatasaray: 2-0

Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-0

Trabzonspor - Fenerbahçe: 0-3

Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1 (Gol)

Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-1

Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1

2017-2018

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2-2

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-1

Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

Trabzonspor - Fenerbahçe: 1-1 (Gol)

Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-1

Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0

2020-2021

Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-4 (1 asist)