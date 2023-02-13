Hatay'da enkaz altında kalan 13 yaşındaki Beşiktaş taraftarı Arda Can Övün, depremin 128. saatinde ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kurtarılmıştı.

Kurtarma ekibinde yer alan Afet Gönüllüleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Samet Öztürk yaptığı açıklamada, Arda'ya Beşiktaş forması sözü vermişti.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, sosyal medya hesabından "Kaptanlar görev sizde. Arda kardeşimiz için formamıza en anlamlı imzayı atalım." ifadeleriyle futbolculara çağrıda bulundu.

Çetinsaya'nın mesajının ardından kulüp yetkilileri, Arda'nın ailesiyle görüştü. Josef de Souza da genç taraftarı görmek ve formasını teslim etmek için Adana'ya gitti.

Hatay'da enkazdan kurtarılan Arda'nın Adana'da tedavi edildiğini öğrenen Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Arda selamlar. Adana'dayım, formanı getirdim. Kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı.

Josef, bugün Arda Can Övün'ü hastanede ziyaret ederek imzalı formasını verecek.