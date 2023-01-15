Daha önce sakatlığı bulunan ve tam olarak iyileşmeden Konya deplasmanında forma giyen Brezilyalı yıldızın sakatlığının nüksettiği ve Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Bu sezon birçok kez sakatlık problemi yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılara Konya'da galibiyeti getiren golü kaydetmiş, maç sonu verdiği röportajda ise gözyaşlarını tutamamıştı.

Josef'in 22 Ocak'ta Kayserispor ile oynanacak lig maçında forma giyip giymeyeceği ise belirsiz...