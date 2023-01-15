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Josef de Souza'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Konya'da attığı son dakika golüyle Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan Josef de Souza'dan siyah-beyazlılara kötü haber geldi. Bu sezon birçok kez sakatlık problemi yaşayan Brezilyalı futbolcu yeniden sakatlandı.

Giriş: 15.01.2023 - 13:29 | Güncelleme: ABONE OL
Josef de Souza'dan Beşiktaş'a kötü haber!
HABERTURK.COM

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u son dakika golüyle 2-1 mağlup eden Beşiktaş'a Josef'ten kötü haber geldi.

Daha önce sakatlığı bulunan ve tam olarak iyileşmeden Konya deplasmanında forma giyen Brezilyalı yıldızın sakatlığının nüksettiği ve Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Josef'in 22 Ocak'ta Kayserispor ile oynanacak lig maçında forma giyip giymeyeceği ise belirsiz...

Bu sezon birçok kez sakatlık problemi yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılara Konya'da galibiyeti getiren golü kaydetmiş, maç sonu verdiği röportajda ise gözyaşlarını tutamamıştı.

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