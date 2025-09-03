Josef de Souza, Beşiktaş'a geri döndü!
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ekibine dahil oldu.

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, Josef de Souza'yı da teknik ekibine dahil etti.
Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın döneminde şampiyonluk sevinci yaşayan Brezilyalı eski futbolcu, böylece Beşiktaş'a antrenör olarak geri dönecek.
Siyah-beyazlı kulübün resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.
