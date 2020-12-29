Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı bildirildi.

Jose Sosa'nın sahada bireysel çalışmalara başladığı, Filip Novak, Mame Thiam ve Diego Perotti'nin ise bireysel programları dahilinde salonda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.