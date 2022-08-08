Ülkemizde Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Jose Sosa, Arjantin'e dönüyor.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın altyapısında yetiştiği Estudiantes'e transfer olacağı belirtildi.

37 yaşındaki futbolcunun, kariyerine başladığı Estudiantes'te emekli olmak istediği biliniyordu.