Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Krasnodar'a 2-0 mağlup olurken Jose Sosa açıklamalarda bulundu.

Arjantinli maestro, çok üzgün olduklarını belirterek "Bazen böyle maçlardan ders çıkarırsınız. Bu da öyle bir maç oldu. Bizim günümüz değildi açıkçası. Kafamızı kaldırıp devam etmeliyiz. Hala şansımız var. Taraftarlarımız, bugün bütün takım arkadaşlarıma müthiş bir destek verdiler. Geriye düşsek bile, risk aldığımız anlarda takıma destek çıktılar. Onlara teşekkür ediyoruz" dedi.