Jose Mourinho yeniden Ada yolcusu
İtalya Serie A temsilcisi Roma ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'ın başına getirileceği iddia edildi.
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Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli teknik adamla ilgili İngiliz basınından dikkat çekici bir iddia geldi.
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Newcastle United'ın teknik direktör Eddie Howe ile yollarını ayırıp yerine Mourinho'yu getirmeyi planladığı ileri sürüldü.
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Portekizli çalıştırıcı, Ada'da daha önce Chelsea, Manchester United ve Tottenham'da çalışmıştı. Jose Mourinho için Suudi Arabistan ve Brezilya ihtimalleri de masada...
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Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'da çalışmaya yeşil ışık yakan 60 yaşındaki teknik adam, "Bir gün orada çalışacağımdan eminim; ama ne zaman olacağını bilmiyorum" ifadesini kullanmıştı.
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Mourinho'nun, federasyon seçimlerinden sonra Brezilya Milli Takımı'nın başına getirileceği haberleri de yüksek sesle dillendirilmeye başladı.