Portekiz basınının haberine göre Roma, Portekizli kaleci Rui Patricio ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedemedi ve rotayı Uğurcan'a çevirdi. İtalyan ekibinin yeni teknik direktörü Jose Mourinho da 25 yaşındaki file bekçisinin kadroya katılması için onay verdi. Önümüzdeki günlerde Roma yetkililerinin, Trabzonspor'un kapısını çalması bekleniyor.

AĞAOĞLU "NEDEN SATMAYAYIM" DEMİŞTİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu geçen gün Uğurcan Çakır'ın satılabileceğini dile getirmiş ve konuya dair bir açıklama yapmıştı. Ağaoğlu, Uğurcan Çakır'ı kendisinin pazarlamadığını, oyuncunun kendi yeteneğiyle kendi pazarını oluşturduğunu belirterek, "Biri 'Satmayalım', bir diğeri de 'Fiyatını buldun mu satılmalı' diyor. Göreve geldiğimiz zaman Uğurcan üçüncü kaleciydi. Önündeki kalecilerin biri 2,5 milyon, diğeri 1,5 milyon avro alıyordu. Bırakın bedelini biz ödeyelim. Abdülkadir Ömür için Manchester City 23 milyon verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben o hatayı bir defa yaparım. Eleştirilere, katılanlara, yönetime onay veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.