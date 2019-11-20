Daily Mail'de yer alan habere göre; Tottenham, öncelikle Brendan Rodgers'ı istedi. Ancak, hem Rodgers hem de Leicester bu teklifi kabul etmedi.

Tottenham Başkanı Daniel Levy, bunun üzerine rotasını RB Leipzig'in 32 yaşındaki genç teknik direktörü Julian Nagelsmann'a çevirdi ancak bu teklifi de kabul görmedi.

Levy, bunun üzerine listesindeki üçüncü isim olan Jose Mourinho ile görüşerek 2.5 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağladı.