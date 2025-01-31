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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho: Taraftarımız gurur duysun - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho: Taraftarımız gurur duysun

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldıkları Midtjylland maçının ardından konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 02:08 Güncelleme: 31.01.2025 - 02:08
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        "Taraftarlarımız gurur duysun"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı.

        Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

        Mourinho, "Bildiğiniz gibi bu maçta, bu harika kural sebebiyle cezalıydım. Eğer bir Avrupa maçında devre arasında takım geç çıkarsa teknik direktör cezalı oluyor. Ben buraya maçtan sonra gelip taraftarlarımıza mesaj vermek istedim. Bu çocuklar, oyuncularım hak etti. Turu atladık ama atlamasak bile oyuncularımla gurur duyuyorum. Taraftarlarımızın da gurur duyması gerekiyor." dedi.

        Portekizli teknik adam, "Zor şartlarda buraya geldik. İsmail ve Mert Hakan uzun süredir oynamıyordu. İsmail sağ bekte, Mert Hakan orta sahada inanılmaz efor sarf ettiler. Sebastian sol bekte oynadı. Herkes bugün harika savaştı. Kulübede elimizde 3 oyuncu vardı. Oyuncularımla çok gurur duyuyorum. Taraftarlar da gurur duymalı ve saygı duyulmalı. Çok zor şartlardaydık, daha zoru olamazdı. En başından beri her şey bizim için zordu. Format zordu, fikstür zordu, son dakikada Ferdi gitti, yerine birini yazamadık. Son transferleri yazamadık. Listeye yazdıklarımız sakatlandı, yazmadıklarımız fitti." sözlerini sarf etti.

        Öte yandan Mourinho, "Cezalı oyuncular vardı. Mert Müldür evinde kaza yaşadı. Amrabat ve Bright cezalıydı. Buraya 13 oyuncuyla geldik ama herkes harika iş çıkardı. Taraftarlarımız gurur duymalı. Önümüzdeki turda rakip ya Bodo ya Anderlecht. Keyfini çıkaralım, dinlenelim. Pazar günü çok zor bir maç var. Bu maçı da kazanmalıyız. Oyuncularım o saygıyı görmeyi hak ediyor. Bunu da bir sonraki maçta gösterebilirler." açıklamasını yaptı.

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