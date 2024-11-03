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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında penaltı beklediği pozisyonu Instagram hesabından paylaştı. Tecrübeli teknik adam paylaşımı bir süre sonra kaldırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 23:49 Güncelleme: 03.11.2024 - 23:49
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        Jose Mourinho önce paylaştı sonra sildi!
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçında penaltı beklediği pozisyonu Instagram hesabından paylaştı.

        Paylaşımı, "İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz bütün maçı izleyin çünkü komedi bu pozisyonla bitmedi." ifadelerini kullandı.

        Jose Mourinho, daha sonra bu paylaşımını sildi.

        "TÜRKİYE LİGİNİN NE OLDUĞUNU GÖRECEKLERDİR"

        Jose Mourinho, maç sonu yaptığı açıklamada "Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyorlar. Londra'da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu Instagram'a koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izlenecektir o pozisyon. Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir" ifadelerinde bulunmuştu.

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