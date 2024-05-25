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        Haberler Spor Futbol Jose Mourinho o konudaki pişmanlığını açıkladı! - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho o konudaki pişmanlığını açıkladı!

        Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştıran ve bir süredir boşta olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ismi, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılırken, deneyimli çalıştırıcı geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 13:17 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:20
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          Son olarak Seria A'da Roma'yı çalıştıran ve ocak ayında takımdan ayrılan Jose Mourinho'nun adı Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyor.

        • 2

          Deneyimli çalıştırıcı Mourinho geleceğe dair flaş açıklamalarda bulundu.

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          "BUNU YAPMAK GERÇEKTEN İMKANSIZ"

          Emanuel Roşu'ya açıklamalarda bulunan Mourinho, "Kariyerimdeki en büyük başarı, Roma ile iki Avrupa turnuvasında finale ulaşmakktı. Bunu yapmak gerçekten imkansız. Bunu kimsenin bir daha yapabileceğini sanmıyorum." diye konuştu.

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          Bir teknik direktörde bulunması gereken en önemli özelliğin ne olduğu yönündeki bir soruyu da cevaplayan Portekizli, "Bir yöneticinin en önemli özelliği, şu anda iyi bir halkla ilişkiler uzmanına sahip olmak." şeklinde konuştu.

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          PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI

          Geçmişte Portekiz Milli Takımı'ndan gelen teklifi reddettiği için pişman olduğunu belirten 'The Special One', "Kariyerimin sonuna doğru milli takımın başına geçmeyi çok istiyorum." dedi.

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          Kariyerinde Porto, Inter, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham gibi takımları çalıştıran Mourinho, son olarak yönettiği Roma ile UEFA Konferans Ligi'ni şampiyon olarak tamamlama başarısı göstermişti.

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