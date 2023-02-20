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Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Iker Casillas, 2020 yılında futbolcu bıraktığını açıklamıştı. Cumartesi gecesi katıldığı bir yayında futbola geri döneceğini söyleyen Casillas'ın eski hocasından bir itiraf geldi.

Jose Mourinho, 2012 yılında Real Madrid'in efsanesini olan İspanyol eldiveni neden yedek bıraktığını açıkladı. Portekizli menajer, "Onu yedek kulübesine koyduysam, bunun bir nedeni vardı. Çok kolay bir şekilde penaltıya neden oluyordu" dedi.

Mourinho böylece tam 11 yıl sonra, neden Casillas'ı tereddütsüz olarak yedek bıraktığını açıklamış oldu.

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