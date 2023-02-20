Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol

Jose Mourinho'dan yıllar sonra gelen itiraf Casillas itirafı!

İspanyol efsanesi Casillas'ın kaleciliğe tekrar döneceğini açıkladı. Açıklamanın ardından ise eski teknik direktörü Jose Mourinho'dan bir itiraf geldi. Mourinho, Real Madrid döneminde Casillas'ı neden yedek bıraktığını söyledi. İşte nedeni...

Giriş: 20.02.2023 - 12:03 | Güncelleme: ABONE OL
Jose Mourinho'dan yıllar sonra gelen itiraf Casillas itirafı!
HABERTURK.COM

Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Iker Casillas, 2020 yılında futbolcu bıraktığını açıklamıştı. Cumartesi gecesi katıldığı bir yayında futbola geri döneceğini söyleyen Casillas'ın eski hocasından bir itiraf geldi.

Jose Mourinho, 2012 yılında Real Madrid'in efsanesini olan İspanyol eldiveni neden yedek bıraktığını açıkladı.

Portekizli menajer, "Onu yedek kulübesine koyduysam, bunun bir nedeni vardı. Çok kolay bir şekilde penaltıya neden oluyordu" dedi.

Mourinho böylece tam 11 yıl sonra, neden Casillas'ı tereddütsüz olarak yedek bıraktığını açıklamış oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yapımı 1223'te tamamlandı... Depremde hasar almadığı böyle anlaşıldı
Yapımı 1223'te tamamlandı... Depremde hasar almadığı böyle anlaşıldı
Şaban ayı için geri sayım!
Şaban ayı için geri sayım!
Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri?
Türkiye'de deprem riski fazla olan iller hangileri?
Bakanlıktan 11 ilin içme suyu altyapısı açıklaması
Bakanlıktan 11 ilin içme suyu altyapısı açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.