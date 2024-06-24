Jose Mourinho'dan paylaşım: Sabırsızlanıyorum
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Kampa gidiyorum, sahada olmak için sabırsızlanıyorum." şeklinde bir paylaşım yaptı.
Giriş: 24.06.2024 - 10:40 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:41
Fenerbahçe'de görevine başlayan Jose Mourinho resmi sosyal medya hesabından paylaşımlara devam ediyor.
Sarı lacivertlilerde Topuk Yaylası'nda başlayacak kamp öncesi Portekizli teknik adam takım otobüsünde paylaşımda bulundu.
"SABIRSIZLANIYORUM"
Jose Mourinho'nun açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçe kampına seyahat ediyorum ve saat 5'te sahada olmak için sabırsızlanıyorum."
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