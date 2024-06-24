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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan paylaşım: Sabırsızlanıyorum - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan paylaşım: Sabırsızlanıyorum

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Kampa gidiyorum, sahada olmak için sabırsızlanıyorum." şeklinde bir paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 10:40 Güncelleme: 24.06.2024 - 10:41
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        Jose Mourinho'dan paylaşım!
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        Fenerbahçe'de görevine başlayan Jose Mourinho resmi sosyal medya hesabından paylaşımlara devam ediyor.

        Sarı lacivertlilerde Topuk Yaylası'nda başlayacak kamp öncesi Portekizli teknik adam takım otobüsünde paylaşımda bulundu.

        "SABIRSIZLANIYORUM"

        Jose Mourinho'nun açıklaması şu şekilde:

        "Fenerbahçe kampına seyahat ediyorum ve saat 5'te sahada olmak için sabırsızlanıyorum."

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