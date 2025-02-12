Jose Mourinho'dan Mauro Icardi açıklaması!

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, ilk maçı iç sahada ya da deplasmanda oynamanın herhangi bir avantaj sağlamadığını söyledi.

Deplasman golü avantajının kalkmasının ardından iki ayaklı maçlara bakış açısının değiştiğini belirten Portekizli çalıştırıcı, "Ben artık olaya 180 dakikalık tek maç olarak bakıyorum. Bu nedenle içeride ya da dışarıda oynamanın farkı yok. Yarın için iyi bir sonuç diye bir şey yok. Önemli olan ikinci maçtan sonra tur atlamış olmak. Ben ilk maçlarda çok rahat olurum çünkü belirleyici olan ikinci maçlardır." ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1

Takımda yaşanan sakatlıklar sebebiyle birçok insanın konuştuğunu ama bunu bilmeden yaptıklarını vurgulayan Mourinho, geçen sezona göre takımda şubat ayında yüzde 50 daha az sakatlık olduğunu dile getirdi. REKLAM Şu anda yaşanan sakatlıkların birçoğunun savunmada yaşanması sebebiyle insanların dikkatini çektiğinin altını çizen Portekizli çalıştırıcı, şöyle konuştu: "Sakatlanan oyunculardan biri stoper, biri kanat, biri orta saha olsaydı kimsenin dikkatini çekmezdi. Şunu da söyleyeyim; kimse benim çalıştığım insanlara dokunamaz. Geçmişte ateşe atılmış olabilir ama benim dönemimde eğer bir ateş varsa ben o ateşe su atarım. Geçen sene de doktor suçlanmıştı. Ama suçlanması gereken futbol. Futbolcular artık daha çok koşuyor, daha şiddetli koşuyorlar. Sakatlıklarda pek çok faktör bir araya gelir. Tek bir sebep gösteremezsiniz. Diego Carlos temas sebebiyle sakatlandı. Yusuf da darbe sebebiyle sakatlandı. İsmail, Çağlar ve Livakovic'in kas sakatlıkları oldu. Bunun tek bir sebebi yok, soğuk hava, zemin, yorgunluk buna etki edebilir. Ama demin de söyledim, kimse doktora dokunamaz."

MAURO ICARDI SÖZLERİ Jose Mourinho, Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'nin kendisi hakkında yaptığı paylaşımla ilgili soruya "Ben özel biri olduğumu 25 yılda aldığım 26 kupayla gösterdim. Benim kariyerimi 1 maç belirlemiyor. Sosyal medyada yapılan yorumlara gelirsek Icardi bir 'GOAT (tüm zamanların en iyisi)' olduğu için onun hakkında yorum yapmak istemiyorum." yanıtını verdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki motivasyonuyla ilgili de konuşan Mourinho, "Eleme maçı oynamaktan daha büyük motivasyon olabilir mi? Avrupa'da zor bir lig aşaması geçirdik. Çok fazla sakatlık yaşadık. Lyon ve Midtjylland'a karşı zor maçlar oynadık. Dramatik şekilde başardık. Eleme aşamasından daha güzel bir şey olamaz. Duyguların yoğun olduğu her detayın önemli olduğu bir süreç olacak. Bundan daha büyük bir motivasyon yok." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de futbolun yapısıyla ilgili yaptığı konuşmaların eleştirilmesi hakkında açıklama yapan Mourinho, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Duruma nasıl baktığınıza bağlı. Mevcut durumdan mutluysanız evet zarar veriyorum. Ama mevcut durumdan mutlu değilseniz, çoçuklarınızın bununla büyümesini istemiyorsanız tam tersini yaparsınız. Ben Fenerbahçe için çalışıyorum, aynı zamanda bu ülke için de çalışıyorum. Burada para kazanıyorum ama harika bir ülkede görev yapıyorum, milyonlarca insan futbolu seviyor. Uzun süredir devam eden bir durum var ve bu durumdan mutlularsa zarar verdiğimi düşünürler. Bu durumdan mutlu olmayan insanlar da, benim yurt dışında yarattığım etkinin yardım ettiğini düşünür."