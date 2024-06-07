Jose Mourinho'dan Hırvatistan kampına sürpriz ziyaret
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz ile Hırvatistan maçı öncesi Portekiz'de bulunan Hırvatistan Milli Takım kampını ziyaret etti. Portekizli teknik adam, Luka Modric, Dominik Livakovic, Mateo Kovacic ve Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile sohbet etti.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, EURO 2024 öncesi hazırlık maçında Portekiz'le karşılaşacak Hırvatistan Milli Takımı'nın Lizbon'daki kampını ziyaret etti.
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Real Madrid'den eski oyuncusu Luka Modric ile hasret gideren Jose Mourinho, Fenerbahçe kalecisi Dominik Livakovic, Manchester City'de forma giyen Mateo Kovacic ve Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile sohbet etti.
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Mourinho'nun ziyareti hakkında açıklamada bulunan Hırvatistan Futbol Federasyonu, "Portekiz ile mücadele etmek için Lizbon'a vardığımızda Zlatko Dalic, Jose Mourinho tarafından karşılandı. Mourinho, Luka Modric, Dominik Livakovic ve Mario Mandzukic ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
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Mourinho ise ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından bir kare paylaşarak "Biri benim için oynadı, biri benim için oynayacak, diğeri benim için hiç oynamadı ama keşke oynasaydı" ifadesini kullandı.
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