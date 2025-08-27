Habertürk
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        7
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan 5 değişiklik! - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho'dan 5 değişiklik!

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz'in Benfica ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 22:54 Güncelleme: 27.08.2025 - 22:54
        Jose Mourinho'dan 5 değişiklik!
        Portekizli çalıştırıcı, Estadio da Luz'da oynanan müsabakada kalede Dominik Livakovic'e formayı verdi.

        Savunmada Mert Müldür, Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'yi sahaya süren Jose Mourinho, orta alanda Fred, Sofyan Amrabat, Nelson Semedo, Archie Brown ve Sebastian Szymanski'yi ilk 11'de oynattı.

        Orta sahanın önünde Anderson Talisca, forvet hattında da Youssef En-Nesyri'ye şans veren Jose Mourinho, Kocaelispor mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve Jhon Duran'ı yedek bekletti.

        LIVAKOVIC BU SEZON İLK KEZ

        Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, bu sezon ilk maçına Benfica deplasmanında çıktı.

        Sarı-lacivertli ekibin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynadığı 2 maçın yanı sıra, Trendyol Süper Lig'deki Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında yedek bekleyen Dominik Livakovic, Benfica'yla Kadıköy'de oynanan ilk maçta da süre almadı.

        Fenerbahçe formasıyla son maçını geçen sezon Süper Lig'in 36. haftasında ikas Eyüpspor'a karşı oynayan Livakovic, 7 resmi karşılaşmanın ardından yeniden formasına kavuştu.

        İLK MAÇA GÖRE KADRODA 2 DEĞİŞİKLİK

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica ile oynanan ilk maça göre kadroda 2 oyuncu değişikliği yaptı.

        Kadıköy'de oynanan müsabakada takımını sahaya çift forvet olarak süren Mourinho, Benfica deplasmanında ise Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.

        İstanbul'da oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan kaleci İrfan Can Eğribayat ile forvet Jhon Duran'ı kenara alan Portekizli çalıştırıcı, Dominik Livakovic ve Anderson Talisca'ya formayı verdi.

        TALISCA, AVRUPA'DA İLK KEZ 11'DE

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, bu sezon Avrupa arenasında ilk kez 11'de boy gösterdi.

        Sakatlığı sebebiyle Feyenoord ile deplasmanda oynanan maçın kadrosunda yer almayan, rövanş müsabakasında ise oyuna sonradan giren Talisca, Benfica ile oynanan ilk karşılaşmaya da yedek başladı.

        Ligde oynanan Kocaelispor maçında bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkıp gol de atan Talisca, Benfica deplasmanında ise Avrupa'da ilk kez 11'de kendine yer buldu.

        FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

        Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica deplasmanında kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.

        Avrupa'nın dört bir yanından ve Türkiye'den gelen sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde Comercio Meydanı'nda toplandı.

        Portekiz polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı meydanda tezahüratlar yaparak maç saatini bekleyen taraftarlar, daha sonra toplu halde stadyuma hareket etti.

        Fenerbahçeli taraftarlar, takımları ısınmak için sahaya çıktıklarında futbolculara destek verdi.

        BAŞKAN ALİ KOÇ KAFİLEYİ UĞURLADI

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Benfica müsabakası için Portekiz'e geldi.

        Başkan Koç ve yöneticiler, takımın kamp yaptığın otelde futbolcularla bir araya gelerek maçta başarılar diledi. Ali Koç, alkışlar eşliğinde takımı stada uğurladı.

        KEREM AKTÜRKOĞLU 11'DE

        Benfica'nın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe karşısında müsabakaya ilk 11'de başladı.

        Transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddiaları bulunan milli futbolcu, teknik direktör Bruno Lage tarafından ilk maçta olduğu gibi rövanşta da ilk 11'e alındı.

        MAÇ ÖNCESİNDE KARTAL UÇURULDU

        Benfica-Fenerbahçe maçı öncesinde Portekiz ekibinin sembolü kartal, stadyumda uçuruldu.

        Kulübün maskotu Aguia Vitoria adındaki kartal, eğiticisinin kendisini serbest bırakmasıyla tribünlerin üzerinden uçarak sahaya indi.

        Benfica taraftarları, kartalın uçuşuna alkışlarla eşlik etti.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
