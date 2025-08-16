Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Göztepe
        GÖZ
        3
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        3
        Trabzonspor
        TS
        3
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Kayserispor
        KYS
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho'dan 2 değişiklik! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho'dan 2 değişiklik!

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, son oynadıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2025 - 22:07 Güncelleme: 16.08.2025 - 22:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jose Mourinho'dan 2 değişiklik!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Lis, Arda Okan Kurtulan, Bokele, Heliton, Godoi, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Juan, ve Janderson 11'iyle çıktı.

        Çaykur Rizespor maçı 11'ine göre, Taha Altıkardeş ve Miroshi'nin yerine Dennis ve Godoi ilk 11'de yer aldı.

        Sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinde, Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Sabra, Ahmet Ildız, Efkan Bekiroğlu, İsmail Köybaşı, Ruan, Emersonn, Miroshi ve Furkan Bayır, forma bekledi.

        FENERBAHÇE'NİN LİGDEKİ İLK MAÇI

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle yaptığı ikinci karşılaşmaya göre Süper Lig'de bu sezonki ilk karşılaşmaya 1 değişiklikle çıktı.

        REKLAM

        Kadroda yer almayan Mert Müldür'ün yerine Yusuf Çiçek, ilk 11'de başladı.

        Fenerbahçe, Göztepe karşısında İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Semedo, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, En-Nesyri ve Duran 11'iyle mücadele etti.

        Yedek kulübesinde ise Livakovic, İsmail Yüksek, Djiku, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın ve Talisca forma bekledi.

        TRİBÜNLER DOLDU

        Göztepe taraftarları sezonun ilk iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

        Günler öncesinden biletleri tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin-Trump zirvesini değerlendirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin-Trump zirvesini değerlendirdi
        ABD basını: Putin Donbas'ı talep etti
        ABD basını: Putin Donbas'ı talep etti
        "Çin ve Rusya doğal düşman"
        "Çin ve Rusya doğal düşman"
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        Bahçeli'den 29 Ekim'de 'Tarihi çıkış' beklentisi... Terörsüz Türkiye'den sonra sırada: Alevi açılımı
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu
        16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde bulundu
        Gelibolu'da orman yangını
        Gelibolu'da orman yangını
        Beşiktaş, Taylan Bulut transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Taylan Bulut transferini açıkladı!
        İstanbul'da fırtına!
        İstanbul'da fırtına!
        TBMM Başkanvekili Celal Adan: Hedef asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi
        TBMM Başkanvekili Celal Adan: Hedef asırlık bir hayalin gerçeğe dönüşmesi
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        Katil zanlısı böyle kaçmak istedi! 18 bin dolarlık cinayet!
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        "Fruktoz şurubu katkılı ürünlerin satışı yasaklanmalı"
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        MKK'dan gayrimenkul alım rehberi
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        Fenerbahçe'de sıcak saatler
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        "Yüksek kaliteli ve eğlenceli"
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        Çocukluk çağı obezitesi kolon kanseri riskini artırıyor
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beton kırıcı etkisi!"
        "Beton kırıcı etkisi!"
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Çocukken içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 operasyon geçirdi
        Bir yüzükten daha fazlası
        Bir yüzükten daha fazlası
        Habertürk Anasayfa