Jose Mourinho: Bugün Fenerbahçe kazanmayı hak eden taraftı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 10’uncu haftasında sahasında konuk ettiği Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başlayan Jose Mourinho, “Sizleri ve Türk insanını tebrik etmek istiyorum. Salı günü sizler için önemli bir gün. Burada yaşayan, buraya aşık bir insan olarak sizleri tebrik etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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"BİR FUTBOL MAÇI VE ONU KAZANMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig’in 11’inci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları maç hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, “Ben Fenerbahçe’yim. Dolayısıyla Fenerbahçe için ne anlama geliyorsa adapte olmam gerekiyor. Roma ile Trabzon’da oynamıştım. Şimdi Fenerbahçe ile gideceğim ve farklı olduğunu biliyorum. Oraya 3 puan için gidiyoruz. Geçen sene orada ne olduğunu düşünmüyorum. Bir futbol maçı ve onu kazanmak istiyoruz. Umarım bugünkü gibi iyi bir hakem olur. Son oynadığımız deplasman maçındaki hakem gibi olmaz” sözlerini kullandı.

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"İLK 11’DE DEĞİŞİKLİKLER YAPTIK"

Bodrum FK maçının ilk 11’inde yaptığı değişikliklerden bahseden Jose Mourinho, “Herkes oynamak istiyor ve antrenmanda gösterdikleri performansla oynamayı hak ediyor. Bugün kadroda olmayan Samet, genç Yusuf ve Ertuğrul da buna dahil. Bugün ilk 11’de değişiklikler yaptık. Bu bir hediye değildi, biz Bodrum’u analiz ettik ve buna karar verdik. Sebastian ve Tadic’in inanılmaz bir yükü vardı. Sahaya taze ayaklar sürmek istedim. Bugün Fenerbahçe kazanmayı hak eden taraftı. Sonuç daha farklı olabilirdi. Tabii ki 3 puanı aldığımız için mutluyum. İrfan ve Bright’ın pozisyonu vardı. Bright, İsmail’e verebilirdi ama bencillik yaptı. İlk yarıda maçı bitirebilirdik ama bitiremedik” dedi.