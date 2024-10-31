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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho, antrenmanda sakatlandı - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho, antrenmanda sakatlandı

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün yapılan antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpıştığı ve sakatlık geçirdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 17:14 Güncelleme: 31.10.2024 - 17:14
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        Jose Mourinho, antrenmanda sakatlandı
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun bugün yapılan bir sponsorluk anlaşmasında sekerek yürümesi dikkatleri çekmişti. Söz konusu görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine Portekizli teknik adam da neden sektiğine açıklık getirdi.

        Mourinho, bugün gerçekleştirilen antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpıştığı ve ardından yerde kaldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        Deneyimli teknik adam, paylaşımına, "Genç hocalara bir ders: Asla oyuncularla aynı renk giymeyin. Size topu atabilirler ya da arkanızdan tekmelerler" notunu da ekledi.

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