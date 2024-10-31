Jose Mourinho, antrenmanda sakatlandı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun bugün yapılan bir sponsorluk anlaşmasında sekerek yürümesi dikkatleri çekmişti. Söz konusu görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine Portekizli teknik adam da neden sektiğine açıklık getirdi.

📱 Jose Mourinho, İsmail Yüksek ile antrenmanda çarpıştığını anı paylaştı.



"Genç teknik direktörlere ders; "Asla oyuncularla aynı renk giymeyin"... sana topu atabilirler.... ya da arkandan tekmeler 😃" pic.twitter.com/9nf9tvHJ9X — HT Spor (@HTSpor) October 31, 2024

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Mourinho, bugün gerçekleştirilen antrenmanda İsmail Yüksek ile çarpıştığı ve ardından yerde kaldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Deneyimli teknik adam, paylaşımına, "Genç hocalara bir ders: Asla oyuncularla aynı renk giymeyin. Size topu atabilirler ya da arkanızdan tekmelerler" notunu da ekledi.