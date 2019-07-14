Son olarak Manchester United'da görev alan ve Aralık 2018'de görevine son verilen Jose Mourinho açıklamalar yaptı.

Benfica, Lyon ve Newcastle United'la anılan 56 yaşındaki çalıştırıcı Sky Sports'a yaptığı açıklamada "Şu anda açım ancak doğru kulübü, doğru projeyi bekleyeceğim" dedi.

Chelsea ve Real Madrid'le de bir dönem adı geçen Mourinho, "Bu sürede keyif aldığım şeyleri yapacağım. Elbette çalışacağım ancak diğer sporları da seviyorum ve bu onlardan keyif almam için iyi bir fırsat" ifadelerini kullandı.