Jose Mourinho, 6 yıl sonra o seriyi tekrarlamak istiyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bu akşam oynanacak Gaziantep FK mücadelesini kazanarak, kariyerinde 6 yıl sonra üst üste 5 maçı kayıpsız geçmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasından bu yana puan kaybı yaşamayan sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adamın liderliğinde istikrarlı performansını sürdürüyor. Kanarya, karşılaşmayı kazanarak galibiyet serisini beş maça çıkarmayı hedefliyor.

5'TE 5 PEŞİNDE

Usta çalıştırıcı Jose Mourinho'nun hedefi de 6 yıl sonra yeniden 5'te 5 yapmak. 61 yaşındaki teknik adam, daha önce bu başarıyı 2018 yılında İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile yaşamıştı.