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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho, 3'üncü kez Trabzonspor'a rakip! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho, 3'üncü kez Trabzonspor'a rakip!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü (yarın) Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bordo-mavililer ile 3. kez karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 11:00 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:00
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        Mourinho, 3. kez Trabzonspor'a rakip!
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        Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, 3'üncü kez Trabzonspor'a rakip olacak.

        Mourinho, 2021-22 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda İtalyan ekibi Roma'nın teknik direktörü olarak Trabzonspor'a rakip olmuştu.

        İtalya'da oynanan ilk maçı 3-0 kazanan Roma, Trabzon'daki maçı ise 2-1 galip tamamlayarak gruplara kaldı.

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